الادعاء العام يقف بجانب شركات الاتصالات بحرق المليارات !

2020/11/09 | 17:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / زهير الفتلاوي

دائما يقف الادعاء العام بجانب الحق وينصر المظلوم .



ولكن بدعوى شركات الاتصالات التي اقامها النائب محمد شياع السوداني ضد هذه الشركات حسب الامر الولائي الصادر في ٢٥ ايلول الماضي من محكمة الكرخ بإيقاف إجراءات شركات الهاتف النقال .



الان وقف الادعاء العام بجانبها وت ان الامر الولائي الصادر في ٢٥ أيلول الماضي من محكمة الكرخ بإيقاف إجراءات الهاتف النقال فاجأة الملايين من ابناء الشعب بهذه الوقفة الا معقولة والا مقبولة مطلقا وثقتنا عالية بالقضاء العراقي وسوف ترد دعوى الادعاء العام لصالح الشعب .



القاص والداني يقر ويعترف بحرق المليارات من قبل هذه الشركات وهي تستثمر المليارات خارج البلاد وفي دول مشبوهة .



ردائه في الخدمات ونجاح في تنظيف جيوب الملايين ومابين السرقات والاحتيالات والاختلاسات ضاعت حقوق البلاد من جراء تصرف هذه الشركات وهي تعمل وفق الاستغلال والابتزاز والاستغفال للمواطن والحكومة نتمنى من القضاء العراقي الاصيل ان يقف بجانب المواطن والوطن ويتم استحصال المليارات المهدورة حتى تتمكن الحكومة من تشكيل الشركة الوطنية للاتصالات وتكون المنافسة بشرف وبضمير اسوة ببقية دول العالم التي تستثمر تلك الإيرادات المحترم هيأة الإعلام والاتصالات لها حق التعاقد مع أية شركة تريد… كلمة حق أريد بها باطل.عندما تكون تلك الشركة قد التزمت بتنفيذ بنود العقد المبرم معها في هيأة الإعلام والاتصالات حق في التعاقد معها.



وعندما تكون تلك الشركة قد دفعت المستحقات التي بذمتها وهي بالمليارات بما يفيد الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية وللهيئة حق في التعاقد معها.



وعندما تكون تلك الشركة قد طالبت بتمديد أشهر بدلا من أشهر الحظر الصحي وليس ثلاث سنوات فهنا للهيأة حق في التعاقد معها.وعندما تحافظ تلك الشركة على خصوصية المشترك ولا تبيع شريحته التي اشتراها بعقد مبرم لمجرد أن ينفذ الرصيد هنا وبلا شك سيكون للهيأة حق في التعاقد معها.



وعندما تكون تلك الشركة متنافسة مع شركة وطنية مختلطة للمواطن فيها أسهم… هنا يكون للهيئة حق في التعاقد معها.



وعندما تفند تلك الشركة ال (150) مستندا التي قدمها النائب المهندس محمد شياع السوداني في 52 صفحة هنا يكون للهيأة حق في التعاقد معها.



وعندما يكون الادعاء العام مصطفا مع الشعب ويعرف أن الشعب مصدر السلطات هنا نطمئن ونعلم أن ظهورنا محمية وعندها يكون للهيأة حق في التعاقد معها نتمنى من الاستاذ فائق زيدان الالتفات الى هذا الامر المهم والخطير للغاية .

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