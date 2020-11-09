الصحة العالمية.. 'وباء كوفيد -19' تجاوز حدود الطوارئ الصحية العادية

2020/11/09 | 17:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن وباء "كوفيد -19" تجاوز حدود حالة الطوارئ الصحية العادية.

وقال غيبريسوس، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام روسية، اليوم ، 9 تشرين الثاني 2020، "نحن ملتزمون بحماية الناس في حالات الطوارئ الصحية، لكن وباء (كوفيد – 19) خرج عن إطار حالة الطوارئ".

وشدد على ضرورة النظر إلى اللقاح ضد "كوفيد – 19" على أنه منفعة عالمية عامة، وليس سلعة خاصة.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن "الوباء له تأثير سلبي على مكافحة الأمراض الأخرى في العالم، مثل الحمى الصفراء في الغابون وتوغو، وحمى الشيكونغونيا في تشاد، وكذلك الحصبة في المكسيك".

وكانت منظمة الصحة العالمية، أفادت في وقت سابق، بأن المجتمع الدولي في حاجة إلى "الاستعداد لوباء جديد الآن"، لافتة إلى ان "البلدان التي لديها بنية تحتية صحية قوية تتعلق بالتأهب للطوارئ تمكنت من التحرك بسرعة لاحتواء فيروس (سارس – كوف- 2) والسيطرة عليه".

ر.إ

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