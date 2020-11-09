زمن موناليزا الحزينة: مستهل الفصل التاسع عشر - دلور ميقري

2020/11/09 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 1الحياة الزوجية لمزيّن، كانت على الوتيرة نفسها من التوتر والقلق والقنوط.



مع أنها استقلت في منزلها منذ ما يزيد عن السبعة أعوام، بقيت تشعر كما لو أن الخصوم يحاصرونها من كل الجهات.



علاقاتها كانت سيئة بالجميع، وفي مقدمتهم الزوج.



هذا الأخير، تلقاء سلوكها العدوانيّ معه ومع أقاربه، كان يهددها في كل سانحة بالطلاق.



في الآونة الأخيرة، عقبَ مقتل رودا، ردت على زوجها ذات مرة بالقول: " لعلك لا تطلقني، بل تع ......





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