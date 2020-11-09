ليس هناك من يولد على القمة

2020/11/09 | 17:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثنى النهار في كل وسط فني رياضي اعلامي اكاديمي تجاري صناعي، هناك الشباب المبتدئين و(الختيارية) الكبار في السن يمتعضون من الشباب الذين ينخرطون بهذا الوسط ويحاربونهم ويضعون حجر العثرة بطريقهم خوفا منهم أن يجروا البساط من تحت ارجلهم.يأتي الخوف من عدم الثقة بالنفس وانهم ذوو جذور هشة، الانانية في قلوبهم وافعالهم والإنسانية بلسانهم، ليس …

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