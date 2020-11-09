مستشار الأمن القومي: الملف الأمني في سنجار سيدار من قبل الشرطة المحلية من أهالي القضاء في الداخل

2020/11/09 | 17:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ شنكال بمشاركة وجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين وممثلون عن أهالي شنكال من جميع الطوائف والمكونات، عقد اليوم الاثنين الموافق 09-11-2020 مؤتمر عشائري تحت عنوان “كلنا العراق” في ناحية سنوني التابعة لقضاء شنكال غرب محافظة نينوى، حيث شارك فيه مستشار الأمن القومي ونائب قائد العمليات المشتركة ووكيل جهاز الأمن الوطني.نقل قاسم الأعرجي …

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