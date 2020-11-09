2020/11/09 | 18:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

كشف وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر عن نتائج الاجتماعات المشتركة للجنة النقل والمنافذ بين العراق والسعودية في بغداد اليوم .

وقال الجاسر في تصريح خاص لـ” خبر برس “، ان ” في اطار حرص قبادة البلدين في تعزيز اواصر العلاقة والشراكة بين البلدين عقدت لجنة النقل والمنافذ اجتماعها اليوم في العراق برئاسة وزير النقل العراقي ومجموعة من مسؤولي القيادات في قطاع النقل في العراق وايضا برئاسة وزير النقل السعودي وقيادات منظومة النقل والجمارك في المملكة العربية السعودية “.

واضاف انه ” تم التباحث في الامور التي تهم البلدين و الاتفاق على تفعيل اتفاقيات التعاول ومذكرات التعاون في مجالات النقل المختلفة ، وايضا تم التفاهم على اتمام الاستعدادات والجاهزية لافتتاح منفذ جديدة عرعر ، والعديد من الامور التي تهم البلدين وتعزز التعاون بينهما “.

واوضح ان “العراق يشهد تطورات ايجابية من جانب الاستتباب الامني وايضا الانفتاح على مزيد من ابواب التعاون وقيادتنا في المملكة العربية السعودية حريصة على تعزيز اواصر التعاون بما يخدم رفاه وامن الشعبيين “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل السعودي يكشف لـ” خبر برس ” عن نتائج اجتماعاته في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل السعودي يكشف لـ” خبر برس ” عن نتائج اجتماعاته في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).