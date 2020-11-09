الهجرة تعلن إغلاق أكبر مخيمات النازحين يوم غد

2020/11/09 | 18:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، أن إغلاق أكبر مخيمات النازحين سيكون يوم غد، مبينةً أنها أعدت خطة طوارئ لغلق المخيمات كافة. وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز” إن “قضية النازحين لا يمكن ان تبقى معلقة، ونحن نحاول هذا العام أن نحسم ملف أغلب المخيمات، وأن غدا …

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