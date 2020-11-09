وثيقة تكشف طلباً من المالية للوزارات بتزويدها 3 اشياء عن موظفيها

2020/11/09 | 18:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

وجهت وزارة المالية، الاثنين 9-11-2020، الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بتزويدها بعدد الموظفين ومخصصاتهم ورواتبهم.

وجاء في كتاب صادر عن وزارة المالية، ويحمل توقيع وزيرها علي عبدالامير علاوي، والموجه الى كافة الوزارات “يرجى تزويدنا بعدد موظفيكم ومقدار رواتبهم والمخصصات”.

واضاف الكتاب “اما الوزارات الامنية التي لديها تحفظ على اسماء منتسبيها يرجى تزويدنا برقم الموظف”.

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