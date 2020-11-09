العمليات المشتركة: قطعنا خطوط الإمدادات لداعش

2020/11/09 | 18:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- ملاذ الأمين

أكدت العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، أن عصابات داعش الإرهابية تحتضر، بسبب العمليات التي يتم تنفيذها في جبال مكحول والخانوكة وكنعوص والجزيرة وصحراء كربلاء والتي خنقت العصابات وقطعت خطوط الإمدادات ودمرت أوكارها ومضافاتها.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عملية الحسم في جبال مكحول تستهدف قطع طرق إمداد العصابات الإرهابية وتدمير أوكارها"، مشيرا إلى أن "قيادة العمليات تعتمد في هذه المرحلة على الجهد الاستخباري في استهداف العدو حيث تم نصب الأبراج وكاميرات المراقبة والأسلاك في المناطق التي تم تفتيشها إلى جانب تنفيذ القوة الجوية وطيران الجيش طلعات لدك أوكار العدو وقتل العديد منهم".

وأضاف، أن "تنفيذ العصابات الإرهابية لعمليات تعرض هنا وهناك ما هي إلا دليل لتشتتهم ومحاولة لفت أنظار القوات الأمنية عن العمليات الكبيرة التي تنفذها في نينوى وصلاح الدين والجزيرة وكربلاء".

وتابع الخفاجي، أن "التعرض الذي نفذته العصابات الإرهابية اليوم في منطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد وراح ضحيته 4 شهداء وإصابة 3، أثبت أن العدو يحتضر وأنه كان يهدف إلى إحداث ثغرة في أطراف بغداد التي يرفض مواطنيها وجود الإرهاب لذا فإن الأهالي خرجوا لنصرة القوات الأمنية بوازع الوطنية للقبض على الإرهابيين ما زاد في نسبة الخسائر"، مبينا أن "التعرض كان على نقطة سيطرة للحشد الشعبي، وأن القوات الأمنية تواجدت في الموقع بعد 9 دقائق من التبليغ وتمكنت من مقابلة الإرهابيين بالأسلحة المتوفرة وأجبرتهم على الهروب والقبض على الشخص الذي آواهم بالتعاون مع أهالي المنطقة".

وكانت القوات الأمنية في اللواء 19 قد صدت تعرضا لعصابات داعش صباح اليوم في منطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 فيما تم القبض على الشخص الذي آوى الإرهابيين.

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