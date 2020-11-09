البرلمان يصوت على قانون وينهي قراءة قانونين ويرفع جلسته إلى اشعار مسمى

2020/11/09 | 18:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

رفع مجلس النواب جلسته، الاثنين، إلى يوم الاربعاء المقبل 11 تشرين الثاني 2020، وذلك بعدما صوت في جلسته العشرين، التي ‏عقدت ‏برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس ‏المجلس‏،‏ وبحضور 182 نائبا على قانون واحد، وانهى قراءة ومناقشة قانونين.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة كما وردت من الدائرة الإعلامية، اليوم، 9 تشرين الثاني 2020:

"في مستهل الجلسة، دعا حسن الكعبي الى التزام النواب بالحضور الى جلسات المجلس للمضي بالتشريعات المطلوبة، لافتا الى نشر اسماء الغائبين واستقطاع مبلغ مالي عن كل غياب حسب النظام الداخلي.

وصوت المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بشير حداد نائب رئيس المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في 2003 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار من أجل الالتزام بمبادئ وقواعد موحدة في شأن حدود تحميل السفن العاملة في الرحلات الدولية ولحماية الارواح والممتلكات في البحار.

وصوت المجلس بعدم الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار SAR لعام 1979 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لأجل تحسين التدابير والاجراءات والترتيبات الوطنية المتعلقة بعمليات البحث والانقاذ اثر وقوع الحوادث البحرية ووضع الخطط الكفيلة للتصدي لمثل هذه الحالات والظروف.

وأرجا المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية على المتطلبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في حدود المسؤولية المعدلة فيه، ومشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول والمقدمان من لجنة العلاقات الخارجية.

كما ارجا المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والثروات والاقتصاد والاستثمار.

وفي الشأن نفسه، أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الاساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار من أجل النهوض بالتنمية الصناعية في البلدان النامية لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد للنهوض بالتنمية والتعاون في الميدان الصناعي على المستوى العالمي والاقليمي والوطني وعلى المستوى القطاعي.

وباشر المجلس بقراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات والمقدم من اللجنة القانونية.

وركزت مداخلات النواب على المطالبة بدراسة مشروع القانون بشكل مستفيض كونه يتعارض مع النظام البرلماني ويسلبه صلاحياته ويعطي للسلطة التنفيذية ولرئيس مجلس الوزراء صلاحيات اكثر بخلاف الدستور، اضافة الى مخالفة بنوده لكثير من قوانين الوزارات والهيئات.

بدورها اكدت اللجنة القانونية على أخذها لمقترحات واراء النواب بنظر الاعتبار من أجل اكمال صياغة مشروع القانون.

من جهته وجه بشير الحداد بالاستمرار في مناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات لأجل انضاج الافكار والمقترحات المقدمة بشأن القانون.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل 11/11/2020".

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