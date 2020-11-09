السليمانية.. وفاة شاب وشابة خلال 24 ساعة.. ربما تكونان مترابطتين

2020/11/09 | 18:16 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت مديرية شرطة السليمانية، الاثنين، العثور على جثة فتاة تبلغ 20 عاما في سيارة بالطريق الستيني في مدينة السليمانية، وقيام شاب يبلغ من العمر 20 عاما بالقفز من احدى القوارب في اعمق نقطة ببحيرة دوكان.

وذكر المتحدث بإسم شرطة السليمانية سركوت احمد في تصريح صحفي لـ ان ار تي، ان "ما يقال بشأن وجود ارتباط بين الحادثين لايتعدى التكهنات ومجرد احاديث عامة، ولم يتم تأكيدها بنسبة 100%.

واضاف، ان "لدى الشرطة بعض الادلة وسيتم استدعاء عائلتي الشاب والشابة لأ خذ إفادتيهما من اجل بيان وجود اي معرفة او ارتباط بين العائلتين".





وكان مصدر في الطب العدلي قد ذكر في وقت سابق ان الفتاة قد تم قتلها بإطلاق النار عليها، وليس انتحارا.

جدير بالذكر ان شابا من السليمانية قد استأجر في وقت سابق قاربا في بحيرة دوكان وقام بالقفز في الماء في أعمق منطقة من البحيرة ولازال البحث جاريا للعثور على جثته، كما وعثرت الشرطة على جثة فتاة في سيارة بالطريق الستيني وعليها اثار ثلاث طلقات نارية.





ا.ح

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