بايدن سيواجه خيارات وتحديات صعبة في الداخل الخارج 

2020/11/09 | 18:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهزيمة التي ألحقها جوزف بايدن الرئيس المنتخب السادس والأربعين للولايات المتحدة بالرئيس دونالد ترامب الذي أصبح الرئيس العاشر في تاريخ الولايات المتحدة الذي يفشل بالتجديد لنفسه لولاية ثانية، لا تعني قطعا هزيمة "الترامبية السياسية" التي جعلها ترامب رديفا للحزب الجمهوري خلال سنواته الأربعة في البيت الأبيض.

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