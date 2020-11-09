رسالة إلى السّرطان - نادية خلوف

2020/11/09 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف عزيزي السّرطان : شكراً لك.



حللت أهلاً ، ونزلت سهلاً .



كنت في انتظار زيارتك ، كانت ضرورية حيث كشفت لي أنّني أحبّ نفسي و أحبّ الحياة .



لم أكن أعلم أنك كنت جزءاً منّي لسنوات طوال ، كان يمكن أن لا أشعر بوجودك، و تستمر الحياة بشكلها الطبيعي .



أنت اليوم طفلي المدلل تعيد لي ذكريات رعاية أطفالي ، أحملك معي إلى العيادة النسائية، وسوف أحملك معي إلى مركز الأشعة، وتكون حاضراً بقوة مثل جميع الأحداث الت ......





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