رسالة إلى السّرطان - نادية خلوف

#نادية_خلوف عزيزي السّرطان : شكراً لك.
حللت أهلاً ، ونزلت سهلاً .
كنت في انتظار زيارتك ، كانت ضرورية حيث كشفت لي أنّني أحبّ نفسي و أحبّ الحياة .
لم أكن أعلم أنك كنت جزءاً منّي لسنوات طوال ، كان يمكن أن لا أشعر بوجودك، و تستمر الحياة بشكلها الطبيعي .
أنت اليوم طفلي المدلل تعيد لي ذكريات رعاية أطفالي ، أحملك معي إلى العيادة النسائية، وسوف أحملك معي إلى مركز الأشعة، وتكون حاضراً بقوة مثل جميع الأحداث الت ......
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