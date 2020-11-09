الاستيلاء على منصة لإطلاق الصواريخ واسلحة متنوعة غربي الانبار

2020/11/09 | 18:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الاثنين، ان القوات الامنية استولت على منصة لإطلاق الصواريخ واسلحة متنوعة بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق صحراء الانبار الغربية.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” القوات الامنية بصنوفها المختلفة شرعت بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من صحراء قضاء القائم باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، تمكنت خلالها من العثور على منصة لإطلاق الصواريخ محلية الصنع لخلايا ارهابي داعش “.

واضاف المصدر ان” القوات الامنية عثرت ايضا على 9 صواريخ انبوبية محلية الصنع و 21 قنبرة هاون عيار 81 ملم و 5 قنابر جهنمي ونصف كيلو غرام من مادة الـ تي ان تي شدة الانفجار”، مبينا ان” فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة”.



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