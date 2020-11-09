نائب سابق: الحكومة غير جادة بايقاف الخروق الامريكي للاجواء

2020/11/09 | 18:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اتهم النائب السابق والقيادي في دولة القانون محمد الصيهود، الاثنين، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم جديتها بايقاف الانتهاكات والخروق الامريكية للسيادة وللاجواء العراقية.

وقال الصيهود في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “استمرار امريكا بخرقها للسيادة وللاجواء العراقية هو نتيجة غياب جدية الحكومة بالوقف ضد هذه الانتهاكات”، لافتا الى ان “موقف الحكومة ضعيف من الخروق الامريكية للاجواء وهذا الامر دفع الامريكان بخرق الاجواء بشكل متعمد ومتكرر”.

واضاف ان “رصد التحركات الامريكية من قبل فصائل المقاومة دليل على ان تلك الفصائل حريصة على البلاد ولديها القدرات العالية بالحفاظ على السيادة العراقية”، مطالبا “الحكومة باتخاذ اجراء سريع من التحركات والخروق الامريكية للسيادة العراقية”.

واكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي ، الاحد الماضي ، ان الخروق الامريكية والتركية للسيادة العراقية لا تزال قائمة بسبب ضعف الحكومة.



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