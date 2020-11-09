الغزي يحدد موعد افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية

2020/11/09 | 18:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حدّد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، الاثنين، موعد افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية. وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في حديث للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز” إن “الغزي أكد أن افتتاح منفذ عرعر الحدودي خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من عملية تأهيله، واستئناف عملية التبادل التجاري بين العراق والسعودية”. ونقل …

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