الدفاع تعلن الاطاحة بمسؤولي تجهيز العجلات المفخخة واعدامات المنتسبين في الانبار

2020/11/09 | 18:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اطاحت الفرقتان الثامنة والعاشرة وبالتعاون مع الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، بأثنين من المسؤولين لدى داعش الارهابي، فيما عثرت على متفجرات في الانبار.وذكرت وزارة الدفاع في بيان، تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، انه “بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة وردة الفعل السريع وبالتنسيق مع قسم إستخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز […]

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