2020/11/09 | 18:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 3184 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها سجلت 3184 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3305 حالات للشفاء، ووفاة 53 حالة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات كورونا تواصل الارتفاع في العراق والمحصلة تتخطى النصف مليون حالة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات كورونا تواصل الارتفاع في العراق والمحصلة تتخطى النصف مليون حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).