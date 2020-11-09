من بغداد: العراق والسعودية يتفقان على 13 نقطة سياسياً وعسكرياً وأمنياً

2020/11/09 | 18:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عقدت اللجنة السياسيّة والأمنيّة والعسكريّة المنبثقة عن مجلس التنسيق العراقي - السعودي اجتماعها، الاثنين، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين عن الجانب العراقي، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود عن الجانب السعودي بواسطة الاتصال المرئي وبحضور أعضاء اللجنة.



وذكرت الخارجية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 تشرين الثاني 2020)، ان "الجانبين ناقشا القضايا المطروحة على جدول أعمال اللجنة، وبما يعزز تطوير التعاون المشترك بين البلدين وفي مختلف المجالات، واتفق الجانبان على ما يأتي:

- استمرار التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والامنية والعسكرية.- العمل على وضع رؤية مشتركة لأهم القضايا التي تهم البلدين وفي مختلف المجالات.- تقديم الدعم لافتتاح الملحقية التجارية للمملكة العربية السعودية في بغداد.- الاسراع في فتح منفذ عرعر الحدودي لما له من أهميّة في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.- تسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الاعمال في كلا البلدين.- دراسة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمات الدخول لكلا البلدين، عدا موسم الحج.- التشاور والتنسيق فيما يتعلّق بالدعم المتبادل في المحافل الدولية.- تعزيز التعاون الامني والاستخباري فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب.- الاسراع بالتوقيع على مذكرة تفاهم أمنيّة بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين.- التعاون في المجالات العسكرية من خلال إقامة تمارين مشتركة في إطار مذكرة تفاهم تبرم بين البلدين في المجال العسكري، وافتتاح ملحقية عسكرية في كلا البلدين وتبادل الدورات التدريبية والخبرات في مجال الدراسات والتخطيط الاستراتيجي.- استمرار دعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الارهابي.- العمل على وضع رؤية مشتركة تجاه قضايا المنطقة (القضية الفلسطينية،سوريا، تركيا، ليبيا، اليمن).- تأمين حماية الطريق التجاري الرابط بين البلدين.في ختام الاجتماع اتفق الجانبان على الاستمرار في التعاون والتنسيق في مختلف المجالات وتبادل الزيارات واستمرار إنعقاد اللجنة المنبثقة عن المجلس وبما يعزز التعاون الثنائي ويحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين".

وحدّد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، الاثنين، موعد افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في حديث للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (9 تشرين الثاني 2020)، إن "الغزي أكد أن افتتاح منفذ عرعر الحدودي خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من عملية تأهيله، واستئناف عملية التبادل التجاري بين العراق والسعودية".

ونقل مجيد عن الغزي، قوله، أن "عملية التأهيل شملت إنشاء ساحات للتبادل التجاري وبوابات إلكترونية.

وأضاف، أن "اجتماع المجلس التنسيقي بين الجانبين العراقي والسعودي ليوم غد، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، سيتضمن بحث ما تمت مناقشته من اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وتوقيعه، والمصادقة عليه وتحويله من الورق الى أرض الواقع.

وأشار إلى أنه "سيتم تمويل عدد من المشاريع الحيوية المتوقفة في العراق، والتي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة عبر مؤتمر الكويت الدولي لدعم العراق، وسيتم تمويلها من قبل الجانب السعودي".

ولفت إلى أنه "سيتم فتح فرع للمصرف التجاري العراقي في السعودية"، مؤكدا أن "الاتفاقيات ستسهم في تطوير الاقتصاد العراقي والتوسع في جميع المجالات، ما سيسهم في استقطاب الكفاءات والأيادي العاملة".

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