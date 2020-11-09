بلا أي مبلغ من الموازنة.. مقترح لتصدير النفط إلى ثلاث دول

2020/11/09 | 18:34 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اقترح وزير الاتصالات الأسبق، والمكلف السابق بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، السبت، مشروعا مشتركا بين...

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