تحذير لثلاث دول بضمنها “العراق” من موجة سيول قادمة: يجب اخذ الحيطة

2020/11/09 | 18:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

توقع المتنبئ الجوي السعودي عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، حدوث تقلبات جوية على مناطق عدة بالمملكة العربية السعودية، محذراً ثلاث دول عربية (العراق، الامارات، عمان) من حدوث سيول.

وذكر الحصيني، في تغريدة له على تويتر: “أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار، السحب الرعدية صباح اليوم، على أجزاء من مناطق شمال المدينة وجنوب تبوك أجزاء من الجوف وحائل والحدود الشمالية من المملكة العربية السعودية”.

وأضاف، أن “اليوم هو ذروة الحالة الممطرة الثانية لهذا الموسم، مع فرصة هطول السيول”.

وأوضح الحصينى، أن “توقعات الأمطار خلال 36 ساعة قادمة، متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد واحتمال تشكل سحب من النوع العملاق، من اليوم إلى صباح يوم غد على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وحائل والشمالية وتبوك والقصيم والجوف وشمال الشرقية والعراق والأمارات وعمان وتشملهم ايضا فيجب توخى الحذر والحيطة”.

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