2020/11/09 | 18:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

بحث نائب رئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الاثنين، وضع اللمسات الأخيرة لمقترح قانون محاكمة جرائم عناصر داعش الارهابي.

وقال الكعبي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “المقترح يجب أن يكون منسجما مع القوانين والمعايير والمواثيق الدولية”، داعيا الى “اهمية التنسيق مع الرئاسات والجهات المعنية للخروج بقانون رصين ودقيق، والاسراع في تقديمه لإدراجه في جدول اعمال الجلسات المقبلة للمضي بتشريعه “.

وشدد على “ضرورة الاسراع في محاكمة عناصر داعش الارهابي على الجرائم الدموية الوحشية التي ارتكبوهـا في العراق من اقصاه الى اقصاه ، وانزال اقصى العقوبات بحقهم ، وفقآ لما يقرره اعضاء المحكمة المشار إليهــا”.

واعتبر أن “هذه الجرائم لا تقف عند حدود البشرية فحسب، وانما ارتكبت ضد التاريخ والاديان والمكونات والثقافات”.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تبحث اللمسات الأخيرة لمقترح قانون محاكمة جرائم داعش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تبحث اللمسات الأخيرة لمقترح قانون محاكمة جرائم داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).