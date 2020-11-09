الكشف عن “تجارب ايجابية” للقاح كورونا… اشهر قليلة تفصل العالم عن “التغيير العالمي الكامل”

2020/11/09 | 18:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أكدت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، 09 تشرين الثاني، 2020، أن لقاح فيروس كورونا قد يغير الوضع الوبائي بشكل كامل بحلول شهر اذار 2021.

وقالت المنظمة في بيان إن “لقاح فيروس كورونا قد يغير الوضع الوبائي بشكل كامل بحلول شهر اذار 2021”.

واضاف البيان أن “تجارب لقاح فايزر إيجابية جدا”.

وفي وقت سابق، أكدت “فايزر” و”بيونتك” أن لقاحهم المحتمل لـ”كورونا” فعال في منع إصابة الأشخاص بالفيروس بنسبة تتجاوز 90%.

وصرح المدير التنفيذي لـ”فايزر” “ألبرت بولار” بأن تلك التطورات هي بمثابة يوم عظيم للعلم والإنسانية.

وتوصلت النتائج إلى إصابة 94 شخصاً من المشاركين بالتجارب بالفيروس إذ بلغ إجمالي عددهم 43.5 ألف، وأشارت الشركتان إلى أن معدل فعالية اللقاح يتجاوز 90% بعد مرور 7 أيام على تلقي الجرعة الثانية.

ووفقاً للنتائج فإن الحماية من الفيروس تتحقق بعد مرور 28 يوماً من التطعيم الأولي والذي يتكون من جرعتين.

ورغم ذلك فإن النسبة المئوية لفعالية اللقاح قد تختلف مع استمرار جمع بيانات السلامة.

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