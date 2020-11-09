صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 537 المسجلة اليوم بكورونا

2020/11/09 | 18:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 537 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 395 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 537 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

395 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 43 حالة

قطاع البلديات الاول 39 حالة

. قطاع الشعب 33 حالة

.



قطاع الاستقلال 29 حالة .





قطاع الاعظمية 37 حالة

قطاع الصدر 29 حالة

قطاع المدائن 77 حالة

قطاع النهروان 35 حالة

قطاع بغداد جديدة 47 حالة

قطاع البلديات الثاني 26 حالة

– 142 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 23 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية كيارة , قطاعات 34, , 521 .



565 .



قطاع

الاعظمية 10 حالة محلة 323, 314, 316.314, 312, 317 ,

الشعب 11 حالة محلة 317, 337

حي البساتين , حي اور .331 , 329 , 333 , 345 , 341 ,

البلديات 6 حالات محلة .



734 , 722 , الزراعي , 771 ,

, 506 , ,502 , 504 ,

شارع فلسطين 6 حالات محلة 505, 503

الامين 5 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743

بغداد جديدة 6 حالات محلة 701

, 709 706 , 704 ,

الزعفرانية 8 حالة محلة , 958 , شارع المعهد , 959 , الزراعي , 949 , 955 , اربع شوارع , ,

زيونة 3 حالات , 716 , , 712, 710

المدائن 7 حالات , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية

الكرادة 5 حالات محلة 903, 905

905 , , 906 , 909 ,

حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 7 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , الزراعي .769

الطالبية حالتين محلة 323 , 320 ,

الثعالبة , بوب ال

الحسينية 9 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205

البنوك 5 حالات محلة 321 , الزراعي , 315

الطالبية3 حالات محلة 322, 332, 321

المشتل 6 حالات محلة 771, 767, 751,

حي القاهرة4 حالات محلة 311, 309, 313, 318

حي الزهراء4 حالات محلة , 757 , 759 , ,

الصليخ 3 حالات محلة 304, 32

الغدير حالة واحدة محلة 706

حي القاهرة 4 حالات محلة 303 , 305

الفحامة حالة واحدة

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 64984 توفي منهم 1376 للاسف فيما اكتسب الشفاء 58920حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4688”.

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