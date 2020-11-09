صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 537 المسجلة اليوم بكورونا

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 537 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي
395 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الرصافة 43 حالة
قطاع البلديات الاول 39 حالة
. قطاع الشعب 33 حالة
.
قطاع الاستقلال 29 حالة .
قطاع الاعظمية 37 حالة
قطاع الصدر 29 حالة
قطاع المدائن 77 حالة
قطاع النهروان 35 حالة
قطاع بغداد جديدة 47 حالة
قطاع البلديات الثاني 26 حالة
– 142 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 23 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية كيارة , قطاعات 34, , 521 .
565 .
قطاع
الاعظمية 10 حالة محلة 323, 314, 316.314, 312, 317 ,
الشعب 11 حالة محلة 317, 337
حي البساتين , حي اور .331 , 329 , 333 , 345 , 341 ,
البلديات 6 حالات محلة .
734 , 722 , الزراعي , 771 ,
, 506 , ,502 , 504 ,
شارع فلسطين 6 حالات محلة 505, 503
الامين 5 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .
743
بغداد جديدة 6 حالات محلة 701
, 709 706 , 704 ,
الزعفرانية 8 حالة محلة , 958 , شارع المعهد , 959 , الزراعي , 949 , 955 , اربع شوارع , ,
زيونة 3 حالات , 716 , , 712, 710
المدائن 7 حالات , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية
الكرادة 5 حالات محلة 903, 905
905 , , 906 , 909 ,
حي تونس 3 حالات محلة .
302 , 301 , 303
العبيدي 7 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , الزراعي .769
الطالبية حالتين محلة 323 , 320 ,
الثعالبة , بوب ال
الحسينية 9 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205
البنوك 5 حالات محلة 321 , الزراعي , 315
الطالبية3 حالات محلة 322, 332, 321
المشتل 6 حالات محلة 771, 767, 751,
حي القاهرة4 حالات محلة 311, 309, 313, 318
حي الزهراء4 حالات محلة , 757 , 759 , ,
الصليخ 3 حالات محلة 304, 32
الغدير حالة واحدة محلة 706
حي القاهرة 4 حالات محلة 303 , 305
الفحامة حالة واحدة
واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 64984 توفي منهم 1376 للاسف فيما اكتسب الشفاء 58920حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4688”.
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