الرئيس الأوكراني يعلن إصابته بفيروس كورونا

2020/11/09 | 18:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم الاثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان نشره مكتب الرئاسة على صفحته في “فيسبوك”: “للأسف جاء فحص الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعدوى كورونا كوفيد-19 إيجابيا.



رئيس البلاد بحالة جيدة وسيواصل مهامه عن بعد وهو في العزل الذاتي”.



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