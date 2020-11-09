مطالبة بادراج مستحقات فلاحي كوردستان في قانون الاقتراض

2020/11/09 | 18:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عضو في مجلس النواب عن مطالبة الكتل الكوردستانية بإضافة فقرة في قانون تمويل العجز المالي خاصة بمستحقات فلاحي اقليم كوردستان.

وقالت النائب ريزان شيخ دلير في حديث لـ PUKmedia، يوم الاثنين، ان الكتل الكوردستانية طرحت مطلبا بادراج فقرة في قانون تمويل العجز المالي خاصة بصرف مستحقات فلاحي كوردستان للاعوام ( 2014- 2015- 2016)، مشيرة الى انه لم يتم تقديم الطلب بشكل رسمي حتى الآن.

واضافت ان هناك اجتماع للجنة المالية النيابية وغدا يتم فيها حسم اضافة المطالبة بادراج مستحقات فلاحي كوردستان في مشروع القانون من عدمه.

هذا وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر قد اعلن في تصريح خاص لـ PUKmedia، من وقت سابق اليوم، ان مجلس النواب قرر رفع جلسته التي عقدها اليوم الى يوم الاربعاء، مشيرا الى ان جلسة الاربعاء ستتضمن التصويت على قانون تمويل العجز المالي.

وأضاف النائب جمال كوجر ان اللجنة المالية ستبحث في اجتماع لها يوم غد الثلاثاء المبلغ الذي سيخدده القانون للحكومة لاقتراضه، مشيرا الى ان القرار بيد اللجنة المالية بشأن هذا المبلغ وسيتم تحديده في الاجتماع.

وتابع النائب جمال كوجر انه من المفروض ان يتضمن جدول اعمال جلسة يوم الاربعاء فقرة التصويت على قانون تمويل العجز المالي، مشددا على اللجنة المالية ستحاول حسم المبلغ في اجتماعها ليكون التصويت يوم الاربعاء.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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