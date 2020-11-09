أرباح وإيرادات

2020/11/09 | 19:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أرباح شركة "ماكدونالدز" خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من التوقعات، بينما تراجعت الإيرادات.

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