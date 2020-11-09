قصة مصورة ..منتخبنا الوطني يتوجه الى الامارات

2020/11/09 | 19:04 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجه المنتخب الوطني الاثنين الى الامارات لخوض وديتي الأردن وأوزبكستان في الثاني عشر والسابع عشر من الشهر الحالي وذلك تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف بداية العام المقبل.

وغادر اللاعبون والملاكان الاداري والفني تحت الامطار فندق بابل متوجهين الى مطار بغداد لرحلتهم المقررة الى الامارات

وابتعد اربعة لاعبين عن التشكيلة الاساسية للمنتخب جراء الاصابة هم علاء عبد الزهرة وحسين علي لاصابتهما بفايروس كورونا كما ابتعد ضرغام اسماعيل وربيبن سولاقة بسبب اصابات في الساق

وضمتْ قائمة المنتخب كلاً من: جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر واحمد ابراهيم وميثم جبار وسعد ناطق وعلي فائز وعلي عدنان لخط الدفاع، وأمجد عطوان وحسن رائد ومحمد قاسم وبشار رسن ومحمد رضا ومازن فياض ومحمد مزهر وشريف عبد الكاظم وهمام طارق وإبراهيم بايش لخط الوسط، وأيمن حسين ومهند علي لخط الهجوم.

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