الامانة تباشر اصلاح تخسف على طريق صلاح الدين للمرور السريع

2020/11/09 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، المباشرة باصلاح التخسف الحاصل في خط تصريف مياه الصرف الصحي والامطار ضمن طريق صلاح الدين السريع مع تهيئة طريق بديل بالتنسيق مع مديرية المرور العامة .

وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكات دائرة بلدية الرشيد باشرت اعمال قطع الطريق جزئيا مع تهيئة طريق بديل قرب مسبح الملحانية “.

واضافت الامانة ان “العمل سيكون باسلوب الحفر المخفي لاصلاح التخسف بطول 60 متراً وقطر 450 ملم وبعمق من 4-5 امتار ويكون العمل على مدار الساعة لانجاز اعمال الاصلاح بوقت قياسي”.

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