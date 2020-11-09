الصحة العالمية: كورونا تجاوزت كونها مجرد حالة طارئة

2020/11/09 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، عن تدهور الوضع الصحي العالمي مع انتشار فيروس كورونا بشكل شرس.

وقال في كلمة ألقاها في الدورة الثالثة والسبعين لجمعية الصحة العالمية: “نحن ملتزمون بحماية الناس في حالات الطوارئ الصحية، لكن جائحة “COVID-19″ لم تعد مجرد حالة طارئة، بل تجاوزت تلك الحالة”.

وأكد رئيس المنظمة أن “انتشار الجائحة يؤثر سلبا على مكافحة الأمراض المعدية الأخرى”، داعيا إلى “اعتبار لقاح COVID-19 سلعة عالمية، وليس سلعة خاصة”.

وانتشرت الجائحة في جميع أنحاء العالم تقريبًا، وأصيب 50 مليون شخص، وتوفي أكثر من 1.2 مليون.



تم تسجيل معظم حالات الإصابة في الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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