الإعلام الأمني: طيران القوة الجوية ينفذ ضربات ناجحة في الأنبار

2020/11/09 | 19:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، قيام طيران القوة الجوية بتوجيه ضربات جوية لأنفاق عصابات داعش الإرهابية في قاطع عمليات الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، ومن خلال المتابعة المستمرة، نفذ طيران القوة الجوية ضربات ناجحة على أهداف منتخبة لعناصر عصابات داعش الإرهابية في قاطع عمليات الأنبار".

وأضاف ان "الأهداف هي عبارة عن انفاق تابعة لعصابات داعش الإرهابية".

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