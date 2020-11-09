البنك المركزي يناقش مع نظيره السعودي السياسات النقدية والمصرفية بين البلدين

2020/11/09 | 19:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ناقش محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، مع نظيره السعودي، أحمد بن عبدالكريم الخليفي، الاثنين، السياسات النقدية والمصرفية، ومستجدات اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (9 تشرين الثاني 2020)، أن "محافظ البنك المركزي، اجتمع مع نظيره محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبد الكريم الخليفي".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع الذي ضم وفدا رفيع المستوى بين الجانبين، خلص إلى التباحث في مجال السياسات النقدية والمصرفية بين البلدين".

وتابع، ان "محافظ البنك المركزي العراقي، أشار إلى إمكانية استئناف تدريب منتسبي البنك المركزي في مؤسسة النقد العربي السعودي فضلا عن مناقشة مستجدات افتتاح فرع المصرف العراقي للتجارة (TBI) في المملكة العربية السعودية، إلى جانب إمكانية زيادة عدد من المصارف العراقية في السعودية لتبادل الخبرات العملية".

كما ناقش الجانبان، وفقا للبيان، "مستجدات اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين".

من جانبه، دعا محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تمتين العلاقة بين البلدين لاسيما في القطاع المصرفي، لافتا إلى أن العراق ساحة جيدة للتعامل المالي مبديا استعداده لفتح مزيد من آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، بحسب البيان.

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