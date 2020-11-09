مجلس التنسيق العراقي السعودي يطلق مشروعا للتعاون الثقافي

2020/11/09 | 19:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ_ بغداد

عقدت اللجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية بمجلس التنسيق العراقي السعودي، اليوم الاثنين، اجتماعاً لوضع جملة من التفاهمات والاتفاق على توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم ضمن مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والحج والعمرة بحسب توصيات اللجنة.

وترأس الفريق العراقي وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم فيما ترأس الفريق السعودي وزير الإعلام ماجد القصبي، وتبادل الطرفان تحايا حكومتي العراق والسعودية.

وتناول الاجتماع محاور الثقافة والإعلام والسياحة والحج والعمرة والشؤون الإسلامية، تم الاتفاق خلالها على إدخال التفاهمات القائمة حيز التنفيذ وبحث توقيع مذكرات تفاهم جديدة.

واتفق رئيسا الفريقين على متابعة حيثيات الاجتماع في بلديهما وتبادل الزيارات خلال الفترة القادمة، وعقد اجتماع جديد للجنة لبحث آخر تطورات ما تم الاتفاق عليه في جميع المجالات.

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