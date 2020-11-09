الاتحاد الأوروبي يعاقب واشنطن

2020/11/09 | 19:20 - المصدر: عين العراق

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الأخبار الدولية

الأثنين 9 نوفمبر 2020 | 07:14 مساءً | عدد القراءات : 10

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوما جمركية عقابية على الولايات المتحدة، موضحة أن ذلك ردا على عقوبات أمريكية في الخلاف بين شركتي “إيرباص” و”بوينغ” لصناعة الطائرات بشأن تلقي مساعدات حكومية.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس، في تصريح للصحافة: “لدينا قرار من منظمة التجارة العالمية في قضية بوينغ يسمح لنا بفرض رسوم وهذا ما سنفعله”، مشيراً إلى أن بروكسل لا تزال “منفتحةً على حل يتمّ التفاوض بشأنه”.

وعقد وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي الاثنين اجتماعاً في بروكسل لمناقشة خصوصاً العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بحسب “فرانس برس”.

وتسعى بروكسل لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة للخروج من دوامة العقوبات.

وأوضح دومبروفسكيس “كما قال الاتحاد الأوروبي في مناسبات عدة، نحن مستعدّون لتعليق أو إلغاء ضرائبنا في أي لحظة، إذا علّقت الولايات المتحدة أو ألغت ضرائبها”.

وسمحت منظمة التجارة الدولية في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول للاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير مضادة بحق واشنطن، في هذا الخلاف التجاري المستمرّ منذ 16 عاماً.

وقد تمثل هذه التدابير رسوما جمركية تصل قيمتها إلى أربعة مليارات دولار على منتجات أمريكية.

وبحسب قائمة الأهداف، فإنه من المتوقع أن تفرض بروكسل رسوما جمركية على سلسلة طويلة من الواردات الأمريكية بما في ذلك الطائرات المصنّعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجرارات والبطاطس الحلوة والفول السوداني وعصير البرتقال المجمد والتبغ والكاتشاب وسلمون المحيط الهادئ.

وفي العام الماضي، سمحت منظمة التجارة العالمية للولايات المتحدة بفرض رسوم بقيمة 7.5 مليارات دولار على السلع والخدمات الأوروبية المستوردة كل عام.

وتتواجه الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات ومنافستها الأمريكية، ومن خلالهما بروكسل وواشنطن، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2004 أمام منظمة التجارة العالمية، التي تبتّ بقضايا السلام التجاري العالمي، بشأن مساعدات حكومية تُقدّم للمجموعتين وتُعتبر غير قانونية من الجانبين.

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