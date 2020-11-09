توجيه ضربات موجعة لانفاق داعش في الانبار

2020/11/09 | 19:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه طيران القوة الجوية العراقية، اليوم الاثنين، ضربات موجعة لانفاق داعش الارهابي في الانبار.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، انه "وفقاً لمعلومات دقيقة، ومن خلال المتابعة المستمرة نفذ طيران القوة الجوية ضربات ناجحة على أهداف منتخبة لعناصر عصابات داعش الإرهابية".

واضاف البيان، ان "الاهداف عبارة عن انفاق في قاطع عمليات الأنبار".

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