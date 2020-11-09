العراق والامم المتحدة يبحثان اغلاق مخيمات النازحين

2020/11/09 | 19:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزير الهجرة في الحكومة الاتحادية ايفان فائق مع وفد بعثة منظمة الهجرة الدولية في العراق برئاسة جيرارد ويت، الخطة الوطنية لعودة النازحين.

وحسب بيان للوزارة فقد تطرق اللقاء الذي حضره وزير التخطيط الاتحادي خالد بتال، إلى الدور المهم للمنظمات التابعة للامم المتحدة، وفي صدارتها منظمة الهجرة الدولية والبرنامج الانمائي، في دعم ملف النازحين ومد يد العون للحكومة العراقية في تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم إلى مناطق سكناهم.

واشار البيان الى انه جرى بحث حيثيات غلق كافة المخيمات قبل بدء العام الدراسي الجديد، وتوفير مستلزمات الحياة الضرورية للعائدين وتأهيل مناطقهم.

من جهته قال وزير التخطيط ان الحكومة الاتحادية ماضية في اغلاق جميع المخيمات وتأمين العودة الطوعية للنازحين، مشيداً بجهود وزارة الهجرة والمنظمات الدولية في هذا المجال.

ومن جانبه، أبدى رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في العراق جيرارد ويت استعداد المنظمة، لمواصلة دعم مساعي وزارة الهجرة لغلق مخيمات النازحين، مؤكداً على ضرورة العمل التضامني لتطوير الخطة الوطنية بما يتلاءم مع الأعداد الكبيرة من النازحين ضمن سقف زمني محدد وبالإمكانيات المتاحة لدى الحكومة العراقية.

PUKmedia / اعلام وزارة الهجرة ‌

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