منظمة تدعو مجموعة الـ 20 للضغط على السعودية للإفراج عن نشطاء

2020/11/09 | 19:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، الاثنين، الدول الأعضاء في مجموعة العشرين للضغط على السعودية لتحرير نشطاء تحتجزهم بشكل غير قانوني ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات سابقة، وذلك قبل قمة افتراضية تعقدها المجموعة في المملكة هذا الشهر.

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