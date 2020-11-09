الانبار تشهد عودة اكبر وجبة من العوائل النازحة الى مناطقها منذ فرض قيود كورونا

2020/11/09 | 19:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة، الاثنين، عودة اكبر وجبة من الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة منذ فرض قيود كورونا.

وقال ابو ريشة لـ /المعلومة/ ان “وزارة الهجرة والمهجرين اوعزت الى محافظ الانبار بتسريع عمليات عودة الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة ضمن خطة الحكومة المركزية انهاء ملف النازحين بصورة كاملة”.

واضاف ان “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع القوات الامنية اعادت نحو 250 اسرة نازحة الى مناطق سكناها المحررة ويعد هذا العدد هو الاكبر منذ فرض قيود كورونا”.

وبين أن “الجهات المسؤولة على مخيمي العامرية والحبانية ارسلت قوائم تضم اسماء العشرات من الاسر النازحة الى الجهات الامنية لتدقيق ملفاتهم الامنية تمهيدا لعودتهم الى مناطقهم المحررة “.



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