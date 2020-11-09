تفاصيل دقيقة عن لقاح كورونا “الاول عالمياً”: 7 ايام بعد الجرعة الثانية اثمرت عن فاعلية 90 بالمئة

2020/11/09 | 19:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اثبت لقاح BioNTech وPfizer فعاليته بنسبة 90%” ضد فيروس كورونا، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وتؤكد وسائل اعلام امريكية، ان نحو 43 ألف متطوع حصل بعضهم على جرعتين من اللقاح وحصل البعض الآخر على لقاح وهمي.

وتوضح ان اللقاح أظهر فعالية بعد 7 أيام من الجرعة الثانية و28 من الجرعة الأولى.

الشركتان تتوقعان توفير ما يصل إلى 50 مليون جرعة في 2020 وحتى 1.3مليار جرعة في 2021.

واكد مسؤول سابق في FDA لـ CNBC: ان اللقاح يمكن أن يكون متاحا للاستخدام المحدود في أواخر ديسمبر، ومتاحا على نطاق واسع بحلول الربع الثالث من 2021 – منظمة الصحة العالمية: لقاح كورونا بحاجة إلى 4.5 مليار$ إضافية ليكون متاحا بحلول 2021

وأكدت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، 09 تشرين الثاني، 2020، أن لقاح فيروس كورونا قد يغير الوضع الوبائي بشكل كامل بحلول شهر اذار 2021.

وقالت المنظمة في بيان إن “لقاح فيروس كورونا قد يغير الوضع الوبائي بشكل كامل بحلول شهر اذار 2021”.

واضاف البيان أن “تجارب لقاح فايزر إيجابية جدا”.

وفي وقت سابق، أكدت “فايزر” و”بيونتك” أن لقاحهم المحتمل لـ”كورونا” فعال في منع إصابة الأشخاص بالفيروس بنسبة تتجاوز 90%.

وصرح المدير التنفيذي لـ”فايزر” “ألبرت بولار” بأن تلك التطورات هي بمثابة يوم عظيم للعلم والإنسانية.

وتوصلت النتائج إلى إصابة 94 شخصاً من المشاركين بالتجارب بالفيروس إذ بلغ إجمالي عددهم 43.5 ألف، وأشارت الشركتان إلى أن معدل فعالية اللقاح يتجاوز 90% بعد مرور 7 أيام على تلقي الجرعة الثانية.

ووفقاً للنتائج فإن الحماية من الفيروس تتحقق بعد مرور 28 يوماً من التطعيم الأولي والذي يتكون من جرعتين.

ورغم ذلك فإن النسبة المئوية لفعالية اللقاح قد تختلف مع استمرار جمع بيانات السلامة.

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