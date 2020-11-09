منظمة الصحة العالمية متفائلة بفعالية لقاح “فايزر” ضد كورونا

2020/11/09 | 20:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، أن إعلان شركتي ”فايزر“ و“بيونتيك“ أن لقاحهما ضد ”كوفيد-19”، ”فعّال بنسبة 90%“، هو ”نبأ مشجع“.وكتب مدير المنظمة الأممية في تغريدة: ”نرحب بالأنباء المشجعة في مجال اللقاح الذي تطوره شركتا فايزر وبيونتيك، ونشيد بجميع العلماء والشركاء في العالم، الذين يطورون أدوات جديدة آمنة …

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