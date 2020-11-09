ليست الرياض هذه المرة.. ماهي أول عاصمة سيزورها بايدن؟!

2020/11/09 | 20:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استبعد باحث أميركي أن يسير رئيس الإدارة الأميركية الجديد جو بايدن على خطى سلفه دونالد ترامب، بالتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة خارجية، مؤكداً أن اهتمامات بايدن ستتجه إلى مناطق أخرى، فيما قدم رؤية مقتضبة لطبيعة التعامل المحتمل مع تركيا وإيران والخليج. ستيفن كوك، وهو مختص في دراسات الشرق الأوسط في "مجلس العلاقات الخارجية" في واشنطن، قال في ندوة عقدها "مركز الإمارات للسياسات"، تابعها "ناس" (9 تشرين الثاني 2020) إن "أول زيارة خارجية للرئيس الاميركي جو بايدن لن تكون الى الرياض هذه المرة، كما فعل سلفه دونالد ترامب، بل إلى العاصمة الكندية أوتاوا".

كوك قال إن "الوجهة التالية بعد كندا للرئيس بايدن، ستكون نحو عدد من العواصم الأوروبية، وربما يتجه بعدها إلى الشرق الأوسط".

وأضاف "يريد بايدن أن يوضح، بأن الولايات المتحدة عادت إلى مسارها في مركز القيادة لتعيد تقدير علاقاتها مع حلفائها".

وبشأن الترقب الذي يسود الأوساط السياسية في الخليج والمنطقة حول طبيعة تعامل الإدارة الجديدة معها، سيما في ملف اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، قال كوك إن "هناك الكثير من الجدل في واشنطن عن ما يمكن القيام به ازاء العلاقة مع المملكة العربية السعودية والخليج، لكن معاقبة السعودية على اغتيال خاشقجي، قد لا يكون أمراً ترغب به ادارة بايدن في هذه المرحلة، والتي توصف بأنها الأسوأ منذ الثلاثينات في المشاكل العرقية من جهة، والانقسام الاميركي، وكذلك ظروف جائحة كورونا، فالرئيس سيكون منشغلاً بالداخل الاميركي، ولن يكون متفرغاً لشؤون الشرق الأوسط".

وحول العلاقة مع تركيا، قال إن "نقاشاً مستمراً الآن يدور داخل أروقة الإدارة الجديدة حول ما إذا كان علينا ان نظهر مستوى اعلى من الحزم في التعامل مع أنقرة، أم أن نتراجع نسبياً في إدارة العلاقة".

وفي شأن العلاقة مع إيران، توقع "كوك" أن يقدم بايدن بعض الإعفاءات من العقوبات، وأضاف "ترامب كان يقول إن علينا رفع الضغوط إلى اقصى حد، لكن نتائج ذلك كانت سلبية، وأعتقد أن ادارة بايدن ستجلب الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات من أجل أن تكون هناك سياسات جديدة في المنطقة، لا يمكن إجبار إيران على القدوم إلى طاولة المفاوضات، لكن الصفقة الجديدة مع الإيرانيين قد تكون مزعزعة للاستقرار في المنطقة، لذا علينا أن نجد أطرافاً في المنطقة تكون لديهم وسائل مؤثرة لتجعل الاتفاقية الجديدة ملائمة، ولذا على بايدن أن يتحلى بالحذر الشديد".

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