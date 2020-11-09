2020/11/09 | 20:06 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مرتضى ناصر مراسل 7sky tv من طهران: اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان الاتفاق النووي حصيلة مفاوضات طويلة بين ايران والقوى الخمس الدائمة العضوية ولا يمكن باي حال من الاحوال اعادة التفاوض حوله.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم: لقد اعلنت ايران مرارا بان الاتفاق النووي ليس بين ايران واميركا بل بين ايران والدول الخمس دائمة العضوية، اضافة الى الاتحاد الاوروبي والمانيا، والذي تحول الى قرار دولي ملزم وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، منوها الى انه من السذاجة التصور انه بامكان احد اعادة التفاوض حول ما تم التفاوض والتوقيع بشانه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الايرانية: من السذاجة تصور اعادة التفاوض حول الاتفاق النووي 7 SKY TV.

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