2020/11/09 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يعد بتوزيع لقاح كورونا مجاناً على الأميركيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يعد بتوزيع لقاح كورونا مجاناً على الأميركيين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يعد بتوزيع لقاح كورونا مجاناً على الأميركيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).