مدة غياب فاتي عن برشلونة بعد نجاح العملية الجراحية

2020/11/09 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشفت شبكة راديو كتالونيا الإسبانية الاذاعية، مساء اليوم الإثنين، مدة غياب النجم الشاب أنسو فاتي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن الملاعب في الفترة المقبلة.

وأوضحت الإذاعة أن:" فاتي خضع لعملية جراحية ناجحة، اليوم الاثنين، على مستوى الركبة، بعد الإصابة التي ضربته في مباراة الفريق الماضية ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني".

وأشارت راك 1 إلى أن:" الطبيب رامون كوجات أجرى العملية لفاتي اليوم بنجاح، وتم إجراء خياطة على الغضروف المفصلي الخارجي للركبة على أن يعود اللاعب للميادين من جديد في فترة لن تقل عن ثلاثة أشهر وقد تمتد إلى خمسة أشهر وفقاً لسير البرنامج العلاجي".

وكان برشلونة قد أعلن أمس الأحد عن خضوع اللاعب لعملية جراحية اليوم، بعد اتخاذ القرار بضرورة خضوعه لمشرط الجراح لعدم تفاقم وضعية ركبته.

ولم يصدر برشلونة أي بيان رسمي حتى الآن بشأن نجاح العملية الجراحية ومدة غياب اللاعب عن الملاعب بشكل دقيق.

وجاءت إصابة فاتي في توقيت سيء له، حيث كان دائم التألق مع الفريق في الموسم الجاري حيث اشترك في 7 أهداف بتسجيل 5 وصناعة هدفين خلال 10 مباريات بكل البطولات.

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