2020/11/09 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف العضو في مجلس محافظة النجف السابق جواد الغزالي، الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، عن حقيقة عودة الدوام في المجلس، فيما تحدث عن مصير الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الاعضاء.

وقال الغزالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هنالك توجيها صدر من دائرة الادارة في المجلس لجميع الموظفين بالدوام وان الهدف جاء لغرض تجميع الموظفين وتوزيعهم على ديوان المحافظة وباقي الدوائر كون عددهم كبير وليس من الصحيح ان يبقوا من دون دوام رسمي".

اما بخصوص الدعوى القضائية المرفوعة من اعضاء مجالس المحافظات، أشار الى أنها "كانت متوقفة بسبب نقص في نصاب المحكمة الاتحادية حيث كان نقص في احد قضاة المحكمة، اما اليوم فان النقص تجاوز الثلاثة اشخاص ولايمكن ان يصدر قرار دون ان يكتمل النصاب المحكمة بحسبه".

وكان عدد من أعضاء مجالس المحافظات، قد قدموا في (14 حزيران 2020)، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بقرار مجلس النواب العراقي، بشأن حل المجالس.

وصوت مجلس النواب في (28 - 10 - 2019)، على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتخويل المحافظ بإدارة الأمور المالية والإدارية، كذلك صوت على إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بمجلس النجف السابق يكشف حقيقة التوجه لإعادة مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بمجلس النجف السابق يكشف حقيقة التوجه لإعادة مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).