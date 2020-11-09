بايدن :شكلت اليوم مجلسا استشاريا لمواجهة كورونا

2020/11/09 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلن الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن انه شكل اليوم مجلسا استشاريا لمواجهة كورونا.وقال بايدن في مؤتمر صحفي انه وعند توفر لقاح كورونا سنوزعه على الامريكيين بشكل عادل./انتهى2

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