2020/11/09 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني عن استشهاد واصابة عدد من المنتسبين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك.وذكرت في بيان ان : منتسبين اثنين استشهدا احدهما من مديرية شرطة النفط واخر من فوج مغاوير محور الشمال للحشد الشعبي، فيما جرح ٦ آخرون من الحشد الشعبي ولواء المشاة ٥٢ بإنفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة الى لواء المشاة ٥٢ بالفرقة ١٤ في قرية بلكانة بمحافظة كركوك./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد واصابة عدد المنتسبين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد واصابة عدد المنتسبين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).