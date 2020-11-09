وزيرة الهجرة تبحث مع منظمة الهجرة الدولية آليات تنفيذ الخطة الوطنية لعودة النازحين

2020/11/09 | 20:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مع وفد بعثة منظمة الهجرة الدولية في العراق برئاسة جيرارد ويت اليوم الاثنين الخطة الوطنية لعودة النازحين .وتطرق اللقاء الذي حضره وزير التخطيط خالد بتال النجم بحسب بيان لوزارة الهجرة والمهجرين, إلى الدور المهم للمنظمات التابعة للامم المتحدة، وفي صدارتها منظمة الهجرة الدولية والبرنامج الانمائي، في دعم ملف النازحين ومد يد العون للحكومة العراقية في تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم إلى مناطق سكناهم ".كما جرى بحث حيثيات غلق كافة المخيمات قبل بدء العام الدراسي الجديد، وتوفير مستلزمات الحياة الضرورية للعائدين وتأهيل مناطقهم ".وشرحت وزيرة الهجرة والمهجرين خلال اللقاء ، تفاصيل عمل الوزارة في هذا الملف المهم وما تقوم به من جهود لتذليل العقبات التي تقف في طريق عودة الأسر النازحة، مثنية على الجهود التي يبذلها وزير التخطيط، ومنظمات الامم المتحدة، والجهات ذات العلاقة، والتي أسهمت في غلق معظم مخيمات النازحين ".من جهته قال وزير التخطيط ان "الحكومة العراقية، ماضية في اغلاق جميع المخيمات وتأمين العودة الطوعية للنازحين مشيداً بجهود وزارة الهجرة والمنظمات الدولية في هذا المجال "./انتهى2

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