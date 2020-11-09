القوة الجوية العراقية توجه ضربات لـ

2020/11/09 | 20:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، قيام طيران القوة الجوية بتوجيه ضربات جوية لأنفاق عصابات داعش الإرهابية في قاطع عمليات الأنبار. ...

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