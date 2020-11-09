البرلمان العراقي يتخذ اجراء صارما تجاه النواب المتغيبين عن جلساته

2020/11/09 | 20:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عن توجيهه بقطع رواتب النواب المتغيبين عن الجلسات البرلمانية، وهدد بتوجيه إنذارات لهم....

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